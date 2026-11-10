Sierra Leone'nin kuzeyinde Çinli sağlık ekibi 250 kişiye tarama ve danışmanlık sundu

Sierra Leone'nin kuzeyinde Çinli sağlık ekibi 250 kişiye tarama ve danışmanlık sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sierra Leone'nin kuzeyindeki Sangbaia topluluğunda 11 kişilik Çinli sağlık heyeti yaklaşık 250 kişiye sağlık hizmeti sundu. Çinli sağlık ekibinin 27. grubu ile Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uzmanlarından oluşan ekip, bölge sakinlerine danışmanlık ve tarama yaptı.
FREETOWN, 10 Kasım, (Xinhua) -- Sierra Leone'nin kuzeyindeki Sangbaia topluluğunda bölge sakinlerine sağlık danışmanlığı ve tarama hizmeti sunan Çinli sağlık ekibinin 27. grubu, 7 Kasım 2026.
Sierra Leone'ye giden Çinli sağlık ekibinin 27. grubu ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uzmanlarından oluşan 11 kişilik heyet, yaklaşık 250 kişiye sağlık hizmeti verdi. (Fotoğraf: Çin'in Sierra Leone'deki Çinli sağlık ekibinin 27. grubu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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