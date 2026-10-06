Sıfır atık dönüşümü için DEİK ile Sıfır Atık Vakfı 8 Ekim'de protokol imzalayacak - Son Dakika
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Sıfır atık dönüşümü için DEİK ile Sıfır Atık Vakfı 8 Ekim'de protokol imzalayacak

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Sıfır Atık Vakfı ile DEİK, 8 Ekim'de Türk özel sektörünün sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümü için işbirliği protokolü imzalayacak. Üç yıl sürecek protokol, DEİK üyesi kuruluşlar ve İş Konseylerine eğitim ve çalıştaylar öngörüyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında Türk özel sektörünün sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki dönüşümünü hızlandırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de imzalanacak protokolle, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının DEİK üyesi kuruluşlar ve İş Konseyleri nezdinde yaygınlaştırılması, sürdürülebilirlik alanında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve Türk özel sektörünün uluslararası alanda sürdürülebilirlik konusunda öncü konuma taşınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında tarafların özel sektörde sıfır atık kültürü ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirlik odaklı eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, iyi uygulama örneklerinin geliştirilip paylaşılması, ulusal ve uluslararası ortak faaliyetler yürütülmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmesi planlanıyor.

DEİK bünyesindeki İş Konseyleri ve üye kuruluşların aktif rol alacağı süreçte, sıfır atık yaklaşımının farklı sektörlerde ve uluslararası iş ve ticaret faaliyetlerinde daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yurt dışı iş ve ticaret heyetleri, iş forumları ve zirvelerde sürdürülebilirlik ve sıfır atık gündeminin tanıtılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, dış ticaret ve uluslararası işbirliği alanında iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Taraflar ayrıca kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim alanlarında pilot çalışmalar ve model uygulamalar geliştirebilecek.

Protokol çerçevesinde DEİK üyesi kuruluşlar ve İş Konseylerine yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve farkındalık faaliyetleri düzenlenebilecek, ilgili sektörel İş Konseyleri bünyesinde sıfır atık ve sürdürülebilirlik odaklı ortak çalışma grupları oluşturulabilecek.

Faaliyetlerin hedef kitlelere ulaştırılması amacıyla iletişim, kampanya, tanıtım ve duyuru çalışmalarının da ortak yürütülmesi planlanıyor.

İşbirliği kapsamında ihtiyaç duyulması halinde akademik araştırma, veri ve kaynak temini, bilgi ve belge paylaşımı, eğitim materyali ve fiziki mekan desteği gibi alanlarda da karşılıklı katkı sağlanabilecek.

Üç yıl süreyle yürürlükte olacak protokolle, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki deneyiminin iş dünyası aracılığıyla uluslararası alana taşınması ve Türk özel sektörünün küresel sürdürülebilirlik gündemindeki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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