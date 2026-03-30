Sıfır Atık Günü'nde Önemli Etkinlik

Sıfır Atık Vakfı, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla "Sıfır Atık Tabağınızda Başlar" temalı etkinlik düzenledi.

Sıfır Atık Vakfının, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde düzenlediği etkinlik, Üsküdar'daki vakıf binasına gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile UNDP İstanbul Bölge Merkezi, UNEP ve UN-Habitat adına Steliana Nedera'nın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, şef Ayşenur Altan "Sıfır Atık Tabağınızda Başlar" temasıyla sahnede bayat ekmek kısırı ve sütlü muzlu ekmek tatlısı yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyada endişe verici gelişmeler yaşandığını belirterek, Gazze ve İran'a dikkati çekti.

Dünyanın iki büyük savaş geçirdiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Biz sıfır atık meselesini konuşurken çocuklar açlıkla mücadele ediyor. 'Savaşın kazananı, savaşın kaybedeni olmaz.' diye güzel bir söz var. Bir daha savaş olmasın diye de BM ve AB gibi çok önemli uluslararası kuruluşlar kuruldu. Ama hala bugün elimiz yüreğimizde, çatışma bölgelerinde yaşananları takip ediyoruz. Ben önümüzdekine tabaktaki yediğimiz yemek olarak değil, insani bir bakışla gıda güvenliğinin artık dünyada ne kadar önemli hale geldiğini gören bir anne bakışıyla bakıyorum. Her bir insana bu konuda çok büyük bir sorumluluk düşüyor."

"Sıfır atık bir medeniyet tasavvurudur"

Şahin, Gaziantep ölçeğinde yürüttükleri çalışmalara değinerek, Türkiye'de, OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu arasında yer alan tek şehir olduklarını, bunu da katılımcılıkla elde ettiklerini belirtti.

İnsanın en temel ihtiyacının karnını doyurmak ve gıdaya erişim olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"OECD'nin bizi şampiyon şehir olarak ilan etmesinin nedeni, ayrımcılık yapmamamız. Dünyada büyük bir ayrımcılık var. Savaştaki çocukların, ölen çocukların bile gözünün, teninin rengine göre ayrımcılık yapan bir dünya var. İki milyonluk şehirde şu an 500 bin kişiyle birlikte yaşıyoruz. Aslında sıfır atık, bir medeniyet tasavvurudur. Bizim medeniyetimizin bize verdiği bir talimattır. Bizde, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Komşuyu düşüneceksin, komşuyla paylaşacaksın. İsrafın haram olduğunu söyleyen bir medeniyetten geliyoruz."

Şahin, Türkiye'nin Paris İklim Antlaşması sonrası yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, devlet aklının sahada uygulanmasını sağlayacak Çevre Ajansı, Sıfır Atık Vakfı gibi kurumların da hayata geçirildiğini ifade etti.

Gaziantep'te yaptıkları bazı projelerden örnekler veren Şahin, Enerji AŞ'yi, Ata Tohum Bankası'nı kurduklarını, 110 kilometreden içme suyu getirdiklerini, çiftçiler için sulama suyu sağladıklarını ve güneş enerjisinden yararlandıklarını anlattı.

Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Şule Bektaş ve Migros Grup Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Kaan Ünver de söyleşide birer konuşma yaparak, kurumlarındaki çalışmaları aktardı.