Sıfır Atık Hareketi küresel çevre seferberliğine dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Hareketi küresel çevre seferberliğine dönüştü

07.06.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin küresel farkındalık yarattığını, Antalya'daki forumda döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularında işbirliğinin güçlendirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir farkındalık ve çevre seferberliğine dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sıfır Atık Forumu Gala Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmasında, çevre ve iklim konularında ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Forumun dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda temsilciyi bir araya getirdiğini ifade eden Duran, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar ele alınırken çevre alanında yürütülen küresel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli fikir alışverişlerinde bulunulduğunu aktardı.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin çevre alanında ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası düzeyde takdir gördüğünü belirterek, sıfır atık anlayışının çevrenin korunmasının yanı sıra üretimden tüketime kadar birçok alanda dönüşümü teşvik eden güçlü bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde forumun ortaya koyduğu birikimin ve ortak iradenin ayrıca önemli olduğunu dile getirdi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir farkındalık ve çevre seferberliğine dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sıfır Atık Vakfı başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, bu kıymetli organizasyonun çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Hareketi küresel çevre seferberliğine dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

21:09
Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
20:37
Kutlamalar başladı İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde
Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde
20:16
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
20:08
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
19:56
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
19:47
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 21:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Hareketi küresel çevre seferberliğine dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.