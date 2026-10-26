Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, 9 yılda geri kazanımın yüzde 40\'a yaklaştığını söyledi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü güçlendirmek ve şehirlerin çözüm önerilerini COP31 gündemine taşımak amacıyla düzenlenen 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylem Politika Diyaloğu' programına katıldı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte güç kazanan Sıfır Atık Hareketi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylem Politika Diyaloğu' programı düzenlendi. Programa Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahons, WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yahya İbrahim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

BELEDİYELERİN İKLİM RİSKLERİ VE FİNANSMAN OLANAKLARI ELE ALINACAK

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yerel Kalkınma Dünya Akademisi (WALD), Birleşmiş Milletler Türkiye ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen program, yerel iklim liderliğini güçlendirmeyi ve küresel iklim hedeflerinin yerel düzeyde somut uygulamalara dönüştürülmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Program kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki belediyelerin iklim riskleri, öncelikleri, politika ihtiyaçları ve finansmana erişim olanaklarının ele alınması hedefleniyor. Muğla ve Gaziantep merkezli bölgesel diyaloglarda kıyı dayanıklılığı, su güvenliği, biyoçeşitlilik, doğa temelli çözümler, yeşil sanayi, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı kentsel dönüşüm başlıklarında yerel deneyimlerin paylaşılması planlanıyor.Bölgesel diyaloglardan elde edilecek sonuçların COP31 sürecine taşınmasıyla belediyelerin önceliklerinin uluslararası iklim politikalarına yansıtılması, yerel iklim eylemlerinin desteklenmesi ve şehirler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"İKLİM KRİZİNİN KADERİ ŞEHİRLERDE YAZILACAK'

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "İklim krizi bir toplantı salonunda doğmadı, bedeli de orada ödenmiyor. Kuraklık bir şehrin su şebekesinde, sel bir belediyenin altyapısında karşımıza çıkıyor. Antalya'da kararlar müzakere masasında alınacak; ama iklimin kaderi şehirlerde yazılacak. Bir belediye başkanının bütçesine koyduğu bir kalem, bazen bir uluslararası anlaşmadan daha hızlı sonuç verir. Bugün burada konuşulanlar, 'COP31'e Yerel İklim Eylem Çağrısı'na dönüşecek ve Antalya'da dünyanın önüne konacak. Türkiye, COP31'e hem ev sahipliği hem de başkanlık yapacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum'un yürüttüğü sabırlı ve kararlı bir iklim diplomasisinin sonucu ve hepimiz için büyük bir gurur" diye konuştu.

'9 YILDA GERİ KAZANIM ORANIMIZ YÜZDE 13'TEN YÜZDE 40'A YAKLAŞTI'

Ağırbaş, "9 yılda geri kazanım oranımız yüzde 13'ten yüzde 40'a yaklaştı; 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Türkiye bu alanda dünyadan reçete bekleyen değil, dünyaya reçete yazan bir ülke. Bir fikrin sınırları aşması için büyük olması gerekmez; doğru olması yeter. Sıfır Atık bunu nasıl başardı? Çünkü bir evin uygulayabileceği kadar sade, 193 ülkenin benimseyebileceği kadar evrensel. Bunları açıkça dile getirmekten çekinmeyelim. Antalya'ya götüreceğimiz mesaj net olmalı: Yerelde hazır projeler var; dünyanın bu projelere giden yolu açması gerekiyor. İklim politikası, enerji faturasını ödemekte zorlanan haneyi ve yurdundan olmuş aileyi dışarıda bırakırsa kalıcı olamaz. Kimseyi geride bırakmayan dönüşüm, en güçlü dönüşümdür. İklim krizini sahadaki insanlar çözecek; bize düşen, onların yanında durmak. COP31, bu adımların bir araya geldiği yer olacak" dedi.