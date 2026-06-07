Sıfır Atık Forumu: Küresel Vizyon Vurgusu - Son Dakika
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Sıfır Atık Forumu: Küresel Vizyon Vurgusu

07.06.2026 18:51
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"183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı bu büyük buluşma, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir çevre politikası değil insanlığın ortak geleceğine ilişkin küresel bir vizyon haline geldiğini bir kez daha göstermiştir"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı bu büyük buluşma, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir çevre politikası değil insanlığın ortak geleceğine ilişkin küresel bir vizyon haline geldiğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuşan Ağırbaş, 3 gün önce ortak sorunları, ortak sorumlulukları ve ortak geleceği konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ağırbaş, bugün ise yalnızca bir forumu tamamlamanın değil, aynı zamanda güçlü bir ortak iradeyi ortaya koymuş olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, "183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı bu büyük buluşma, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir çevre politikası değil insanlığın ortak geleceğine ilişkin küresel bir vizyon haline geldiğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda kararlılıkla dile getirdiği "daha adil bir dünya" vizyonunun, ahlakı, adaleti, vicdanı ve ortak sorumluluğu merkeze alan yaklaşımıyla, çalışmalarına ilham verdiğini dile getiren Ağırbaş, "Saygıdeğer Hanımefendinin liderliğinde yürüyen sıfır atık hareketi ise bugün ülkemizden dünyaya uzanan güçlü bir iyilik ve sorumluluk hareketine dönüşmüştür. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız sıfır atık İstanbul kriterleri, kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ortak bir vizyonu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, bu çerçevenin küresel çevre politikalarına katkı sunacak önemli bir referans oluşturacağına inandıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda burada oluşan ortak iradenin özellikle COP 31 başta olmak üzere uluslararası süreçlere değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü yarınlarda buluşturmak için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sıfır atık hareketini küresel bir iyilik hareketine dönüştüren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, forumumuza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, değerli katılımcılara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

Bu yıl ilki düzenlenen "Sıfır Atık Festivali", Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlayan festival, bugün sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Forumu: Küresel Vizyon Vurgusu - Son Dakika

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