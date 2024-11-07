Sigarayı Bırakana Çay ve Süt İkramı - Son Dakika
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Sigarayı Bırakana Çay ve Süt İkramı

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Muş'ta esnaf Yılmaz Alak, sigarayı bırakanlara çay ve süt ikram ederek farkındalık yaratıyor.

07.11.2024 19:39
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Muşlu esnaftan örnek kampanya: Sigara bırakanlara çay ve süt ikramı

MUŞ - Sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybeden Muşlu esnaf Yılmaz Alak, sigarayı bırakmaya karar verenlere ücretsiz çay ve sıcak süt ikram ederek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kısa bir süre önce sigara nedeniyle kaybettiği yakın arkadaşının anısına bir kampanya başlattı. Alak, sigaranın tehlikelerine dikkat çekmek ve çevresindekileri bu zararlı alışkanlıktan uzaklaştırmak amacıyla, sigarayı bırakan herkese ücretsiz çay ve sıcak süt ikram edeceğini duyurdu.

Sigaranın çevresinde yol açtığı zararlardan etkilendiğini belirten Alak, "Muş'ta çay ocağı işletiyorum. Kendimce bir kampanya başlattım. Benim aracılığımla sigarayı bırakanlara bizde çay ve sıcak süt ikram ediyoruz. Bu kampanyayı başlatmanındı bir sebebi var. Yakın bir dostumu sigara yüzünden kaybettim. Bu acı kayıptan sonra insanları sigaradan uzaklaştırmak için bu kampanyayı başlattım. Herkesi sigara bırakmaya davet ediyorum. Ayrıca müşterilerimi kitap ve gazete okumaya teşvik ediyorum" dedi.

Muş'ta sigarayı bırakmak isteyenler için bu kampanyanın bir destek niteliğinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Zülküf Çelik, "İşlerimi bitirdikten sonra her akşam bu çay ocağına geliyorum. İşletme sahibi çok güzel bir kampanya yapmış. Sigara bırakanlara çay ve süt ikram ediyor. Ben sigara kullanmıyorum. Kampanyayı destekliyorum. Çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sigarayı Bırakana Çay ve Süt İkramı - Son Dakika

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