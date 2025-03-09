Sığırcıkların Dansı İzleyenleri Büyüledi

Diyarbakır'da sığırcıların dansı hayran bıraktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı.
Silvan'da gökyüzünde sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.
Gökyüzünde dalga ve kalbi andıran figürler oluşturan sığırcıkların dansı, izleyenleri meste etti.
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