Sih Liderine Suikast Planı: ABD'de Tutuklama

ABD'de Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, Halistan Kurtuluş Gücü yanlısı "Adalet için Sihler" hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planladığına yönelik suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gupta, New York'ta görülen duruşmada, Sih lider Pannun'a yönelik suikast için kiralık katil tutma suçlamasını kabul etti.

Açıklamada, Gupta'nın, kiralık katil bulmak için bir kişiyle temasa geçtiği ancak bu kişinin gizli görevdeki ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduğu belirtildi.

Savcılık da Gupta'nın, Pannun'a yönelik saldırıyı organize etmek üzere Hindistan hükümetinde görevli bir kişinin talimatıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Gupta'nın 29 Mayıs'ta hüküm giymesi bekleniyor.

Olay

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın hazırladığı iddianamede, Gupta'nın Pannun'a "suikast planladığı" belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" aktarılmıştı.

Gupta, 30 Haziran 2023'te Çekya'da gözaltına alınmış, 17 Haziran 2024'te Çekya'dan ABD'ye gönderilmişti.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor."