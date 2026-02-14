Sih Liderine Suikast Planı: ABD'de Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sih Liderine Suikast Planı: ABD'de Tutuklama

14.02.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikhil Gupta, Sih lider Pannun'a suikast için kiralık katil tutma suçlamasını kabul etti.

ABD'de Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, Halistan Kurtuluş Gücü yanlısı "Adalet için Sihler" hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planladığına yönelik suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gupta, New York'ta görülen duruşmada, Sih lider Pannun'a yönelik suikast için kiralık katil tutma suçlamasını kabul etti.

Açıklamada, Gupta'nın, kiralık katil bulmak için bir kişiyle temasa geçtiği ancak bu kişinin gizli görevdeki ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduğu belirtildi.

Savcılık da Gupta'nın, Pannun'a yönelik saldırıyı organize etmek üzere Hindistan hükümetinde görevli bir kişinin talimatıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Gupta'nın 29 Mayıs'ta hüküm giymesi bekleniyor.

Olay

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın hazırladığı iddianamede, Gupta'nın Pannun'a "suikast planladığı" belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" aktarılmıştı.

Gupta, 30 Haziran 2023'te Çekya'da gözaltına alınmış, 17 Haziran 2024'te Çekya'dan ABD'ye gönderilmişti.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor."

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sih Liderine Suikast Planı: ABD'de Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:56:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Sih Liderine Suikast Planı: ABD'de Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.