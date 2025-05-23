Sihanoukville Ekonomi Bölgesi Büyüyor

SIHANOUKVILLE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Sihanoukville Özel Ekonomi Bölgesi, 200'ü aşkın işletmenin faaliyete geçmesiyle birlikte büyüme sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Sihanoukville Özel Ekonomi Bölgesi'nin ülkenin ticaret hacmini ve ekonomik büyümesini artırmanın yanı sıra yerel halkın geçim kaynaklarını da iyileştirdiğini söyledi.

Perşembe günü kutlama töreninde konuşan Başbakan Hun Manet, bölgenin yaklaşık 32.000 kişiye de doğrudan istihdam sağladığını belirtti ve "Sihanoukville Özel Ekonomi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Kamboçya ile Çin arasındaki güçlü işbirliğinin somut bir göstergesidir" dedi.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki önde gelen projelerden biri olan 11 kilometrekarelik Sihanoukville Özel Ekonomi Bölgesi, Çinli ve Kamboçyalı şirketlerin ortak girişimiyle hayata geçirilmişti.