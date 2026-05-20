Sıhhiye Köprüsü\'nde Kaza: Sürücü Yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nde alt yola düştü. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. H.H. yönetimindeki 06 DNF 488 plakalı otomobil, Kızılay bölgesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'nde kontrolden çıktı. H.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden Atatürk Bulvarı üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapalı kaldı. Soruşturma sürdürülüyor.