Şiir Dinletisi Beğeni Topladı

Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri, şiir dinletisi gerçekleştirdi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği "Burası Düşler Diyarı" isimli şiir dinletisi davetlilerden beğeni topladı.
Programa Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Uzun, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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