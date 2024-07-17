Siirt ADEm'de Aşure Günü Etkinliği

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Siirt Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) Aşure Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

ADEM bahçesinde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kursiyerlere aşure dağıttı.???????

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, emeği geçenlere teşekkür ederek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.