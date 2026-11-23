Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, öğrencileri makamında ağırladı.

Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Birlikte Geleceğe Yürüyen Sağlam Adımlar" projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesinin 11. sınıfında okuyan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

Komiser Yeşim Yiğitsoy öncülüğündeki öğrencileri kabul eden Coşkun, öğrencilerin meslek hayatı, adalet sistemi ve hukukun önemi hakkında merak ettikleri konuları anlattı.

Görüşmenin ardından öğrenciler, adliyedeki birimleri gezerek yetkililerden adli süreçler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere ziyarette, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Meltem İnam Bolat ve Ümmü Gülsüm Kılıç da eşlik etti.