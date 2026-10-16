Siirt Baykan'da 4 çocuk annesinin öldürülmesi davasında 3'ü tutuklu 5 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Siirt Baykan'da 4 çocuk annesinin öldürülmesi davasında 3'ü tutuklu 5 sanık yargılanıyor

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Siirt Baykan\'da 4 çocuk annesinin öldürülmesi davasında 3\'ü tutuklu 5 sanık yargılanıyor
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Siirt Baykan'da 2 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi kadının öldürülmesi davasında, aralarında eski eşinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme olay yerinde keşif yapıp duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 yıl önce kaybolan Mekiye Akyel'in öldürülmesine ilişkin eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17 Ekim 2024'te kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen 4 çocuk annesi Akyel'in tutuklu yargılanan eski eşi İsa Güç, eski kayınbiraderi Hüseyin Güç ve eski kayınpederi İhsan Güç ile tutuksuz yargılanan H.G. katıldı.

Tutuksuz yargılanan A.Ş'nin yer almadığı duruşmada, maktulün babası ve annesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık A.Ş'nin avukatı ile bazı tanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan İsa Güç, Mekiye Akyel kaybolduktan sonra kendisinden haber alamadığını iddia ederek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme başkanının, Mekiye Akyel'i kaybolmadan kısa bir süre önce cep telefonundan neden 161 kez aradığını sorması üzerine sanık Güç, "Telefon kesildi, ulaşamadım. Şebekelerin kesildiğini düşündüm. Merak ettiğim için aradım." ifadelerini kullandı.

HTS kayıtlarına göre kardeşi Hüseyin Güç'ün de olay yerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtilen Güç, "Baz istasyonu yalan söylüyor." dedi.

Tutuklu sanık Hüseyin Güç ise Kurtalan ilçesinde çalıştığını belirterek, Akyel'in evden ayrılmasının ardından onu cep telefonundan hiç aramadığını ileri sürdü.

Olay günü Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesine gittiğini fakat niçin gittiğini hatırlamadığını iddia eden Güç, "Eşya mı bıraktım, birini mi bıraktım bilmiyorum. Sadece HTS ve PTS kayıtları orada olduğumu gösteriyor. Olayla bir bağlantım söz konusu değildir." diye konuştu.

Akyel'in eski kayınpederi İhsan Güç ile tutuksuz yargılanan H.G. de suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık İsa Güç'ün dini nikahla birlikte yaşadığı G.A, sanığın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia ederek, "Bana, 'Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki; devletin bile bulamayacağı bir intikam. Senin de sonun Mekiye gibi olacak' şeklinde sözler sarf ediyordu." dedi.

G.A, bu tehditler üzerine ailesine haber verdiğini ve jandarma ekipleri eşliğinde köyden ayrıldığını ifade etti.

Maktulün annesi ve babası sanıklardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Maktulün ailesinin avukatları da HTS ve PTS kayıtları ile tanık beyanlarından sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin delillerle sabit olduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılmalarını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanıkların cezalandırılması ve davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, maktulün anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılma taleplerinin kabulüne, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrasında zaman zaman taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Duruşmayı, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Siirt İl Temsilcisi Serpil Pekdoğan Göztok da takip etti.

Duruşma süresince hem salonda hem de adliye binasının çevresinde jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklardan Mekiye Akyel'in eski eşi İsa Güç hakkında, "boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", eski kayınbiraderi Hüseyin Güç hakkında "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7'şer yıla kadar hapis, eski kayınpederi İhsan Güç ile tutuksuz H.G. ve A.Ş. hakkında ise "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" ve "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme" suçlarından 21 yıl 4 aydan 29 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da 4 çocuk annesinin öldürülmesi davasında 3'ü tutuklu 5 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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