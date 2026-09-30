Siirt Baykan'da jandarma, öğrencilere eğitim verdi, iz takip köpekleri gösteri yaptı - Son Dakika
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Siirt Baykan'da jandarma, öğrencilere eğitim verdi, iz takip köpekleri gösteri yaptı

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Siirt'in Baykan ilçesinde jandarma, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Atabağı beldesindeki okulda öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitimi verdi. Etkinlikte iz takip köpekleri gösteri yaptı, öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde jandarma ekipleri, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında çocuklara yönelik eğitim etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, eğitim süreçlerinin güvenliğinin artırılması ve dijital dünyada çocuklara yönelik tehditlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Atabağı beldesindeki 30 Ağustos Zafer İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Okul bahçesindeki etkinlikte, ekiplerce jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Trafik ekipleri tarafından uygulamalı trafik eğitimi kapsamında karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servislerine binme ve inme, siber zorbalık, akran nezaketi, dijital bağımlılık ve güvenlik tehditlerinden korunma yöntemleri konularında eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı tarafından da mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çevre, doğa ve hayvan sevgisi konusunda öğrencilerle çalışma yapan ekipler, Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan stantlarda geri dönüşüm çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, jandarma bünyesindeki "Oktan" ve "Yapı" adlı eğitimli iz takip köpeklerinin gösterileriyle hoşça vakit geçirdi.

30 Ağustos Zafer Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Turay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Turay, "Öğrencilere yönelik trafik ve siber güvenlik eğitiminin yanında deneyimli köpeklerin gösterisi yapıldı. Etkinlik çok güzel ve verimli geçti." dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrakları dağıtıldı.

Kaynak: AA
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