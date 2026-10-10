Siirt Baykan'da otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Siirt Baykan'da otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

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Siirt Baykan\'da otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı
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Siirt'in Baykan ilçesinde narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili takiple durduruldu, araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Baykan ilçesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, takip sonucu durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarNarkotikGüvenlik3. SayfaGüncelBaykanSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Baykan'da otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika
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