Siirt Baykan'daki otluk alan yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kırsalında saat 16.10'da çıkan otluk alan yangını, dört ilin orman işletme müdürlüğü ve üç belediyenin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla saat 22.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
VALİLİK: KONTROL ALTINA ALINDI
Siirt Valiliği, Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt ili Baykan ilçesi Gümüşkaş köyünde bugün saat 16.10'da çıkan yangın, Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Kaynak: DHA
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