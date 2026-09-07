Siirt Baykan'daki otluk alan yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

VALİLİK: KONTROL ALTINA ALINDI

Siirt Valiliği, Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt ili Baykan ilçesi Gümüşkaş köyünde bugün saat 16.10'da çıkan yangın, Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.

Akif ÖZALP/ SİİRT,