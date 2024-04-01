Sofya Alağaş, seçimlerde 34 bin 685 oy alarak birinci oldu

Bayburt ve Gümüşhane'de Seçim Sonuçları Sonrası Kutlama

Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.