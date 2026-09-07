Siirt Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik başlattı

Siirt Belediyesince yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla kent genelindeki okullarda temizlik çalışması yaptı.

Okul bahçelerinde çöp toplayan ekipler, ??????buraları tazyikli su ile temizledi.