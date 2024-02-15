Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Kızılay\'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve sağlık çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Hastane çalışanları, Kızılay tarafından poliklinik girişine kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu. Kampanyaya katılan hastane yönetimi ve personeline teşekkür eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, kan bağışının önemine dikkat çekerek, kampanyanın diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam edeceğini belirtti. Herkesi duyarlı olmaya ve kan vermeye davet etti.

15.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yöneticiler ve sağlık çalışanları Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Hastane çalışanları, Kızılay tarafından poliklinik girişine kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak'ın da katıldığı programda, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışına destek olan hastane yönetimi ve personeline teşekkür etti.

Kan bağışının önemine işaret eden Tanık, kan bağışına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla başlattıkları kampanyayı ildeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam edeceklerini belirtti.

Tanık, herkesi duyarlı olmaya, kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika

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