Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Göreve Başladı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Efe, göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimini Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayan Efe, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

Efe, hastanede hasta kabulüne başladı.