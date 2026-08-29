Siirt Emniyet Müdürü Özdemir Esnafla Buluştu

Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Kurtalan ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında ilçeye gelen Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen ve esnafı ziyaret eden Özdemir, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla görüşmesinde trafik kurallarının önemine değinen Özdemir, "Trafik kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle ehliyetsiz araç kullanılmaması, motosiklet sürücülerinin kask takması gerekiyor. Kurallara uyulması konusunda değerli vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Özdemir, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.