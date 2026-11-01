Siirt Eruh'ta kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ve dernek ekiplerince kurtarıldı

Siirt Eruh'ta kayalıkta mahsur kalan keçi AFAD ve dernek ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Eruh ilçesinde Bilgili köyü kırsalında 4 gün önce kaybolan keçi, kayalıkta mahsur kaldı. Vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
Siirt'in Eruh ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı.
Bilgili köyü kırsalında 4 gün önce keçisini kaybeden Bahattin Güneş, hayvanını aramaya başladı.
Kayalıkta bir keçinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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