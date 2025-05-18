Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, esarete karşı hürriyeti, yılgınlığa karşı umudu, dağınıklığa karşı birliği seçtiği gün olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bu özel günü istiklalin ve istikbalin teminatı olarak gördüğü gençliğe emanet ettiğini ifade eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Çünkü o biliyordu ki bir milletin geleceği, gençlerinin yüreğinde taşıdığı ideal kadar parlaktır. Çünkü o inanıyordu ki sporla bedeni gelişen, ilimle zihni aydınlanan, ahlakla vicdanı kuvvetlenen gençler, yeni bir medeniyetin taşıyıcılarıdır. Sevgili gençler, sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları, bilim insanları, liderlerisiniz. Sizin gözlerinizde Atatürk'ün inancı var, sizin aklınızda, Anadolu'nun irfanı ve çağın bilgeliği var. Sizden beklenen sadece bir mirası korumak değil, onu daha yükseğe taşımaktır. Bugün burada sadece bir bayramı kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir sorumluluğu, bir emaneti, bir ülküyü omuzluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz."