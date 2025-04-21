Siirt Havalimanında Yaz Tarifesi Duyuruldu

Siirt Havalimanında 30 Mart-26 Ekim'de geçerli olacak yaz tarifesine göre haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Havalimanında uçuş programının belirlendiği belirtildi.

"Buna göre, pazartesi ve cuma günleri AJET firması tarafından Ankara-Siirt ve Siirt-Ankara seferleri yapılacak. Kalkış 09.00, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.25, varış 13.10 olacak. Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri düzenlenecek. Kalkış 08.25, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.15, varış 13.35 olacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Havalimanının çalışma saatlerinin yaz tarifesi süresince haftanın 7 günü 08.00-16.00 olacağı kaydedildi.