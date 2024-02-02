 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk\'ü ziyaret etti

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti. Büyük, makamda gerçekleşen görüşmede Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

02.02.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.

Büyük, makamda gerçekleşen görüşmede Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tuğgeneral, Jandarma, Siirt, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement