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Siirt Ilısu Baraj Göleti'nde yük ve yolcu tekneleri denetlendi

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Batman Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Zorkaya Limanı'nda ve Ilısu Baraj Gölü'nde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren yük ve yolcu taşıma gemilerinin güvenliği ve çevresel standartlara uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında gemilerin taşıma kapasiteleri, güvenlik donanımları, personel yeterlilikleri ve çevreye olan etkilerini inceledi. Ayrıca, göl üzerinde seyir halinde olan teknelerin yolcu güvenliği açısından belirlenen kurallara uyup uymadıkları da kontrol edildi. Siirt Valiliği, bölgedeki denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük önem taşıdığını ve bu tür denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.