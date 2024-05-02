Siirt'in Baykan ilçesinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
???????Siirt-Baykan Polis Uygulama Noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta yapılan aramada, 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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