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Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Pervari ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ile 9 köy ve 4 mezraya, Şirvan ilçesinde ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt\'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı
26.01.2024 - 23:37,  Güncelleme: 23:38
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Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte akşam başlayan kar yağışı, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Pervari ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ile 9 köy ve 4 mezraya, Şirvan ilçesinde ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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