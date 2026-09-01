Siirt'in Kurtalan İlçesinde Otomobil Kuzenlere Çarptı: Caner ve Yahya Cangir Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner Cangir (22) ve Yahya Cangir (21), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iki kuzenin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kuzenler Caner Cangir (22) ve Yahya Cangir (21) hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner ve Yahya Cangir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürülen kuzenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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