Siirt\'in Kurtalan İlçesinde Otomobil Kuzenlere Çarptı: Caner ve Yahya Cangir Hayatını Kaybetti

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kuzenler Caner Cangir (22) ve Yahya Cangir (21) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner ve Yahya Cangir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürülen kuzenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.