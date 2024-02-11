Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt\'in Pervari ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yeniaydın köyünde iki grup arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

11.02.2024 21:43
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Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağılı Yeniaydın köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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