Siirt Kurtalan'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir okulun kantininde yemek yiyen 19 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan bir işletmede yemek yediği belirtilen 1'i çocuk 3 kişi de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, okul kantini ve işletmeden numune alınacağı ve incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

Haber ve Görüntü: Akif ÖZALP/ SİİRT,