Siirt Kurtalan\'da 28 RF 783 plakalı otomobil bahçeye devrilince sürücü yaralandı

Siirt Kurtalan'da 28 RF 783 plakalı otomobil bahçeye devrilince sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 28 RF 783 plakalı otomobil ilçe girişinde bir evin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 RF 783 plakalı otomobil, ilçe girişinde bir evin bahçesine devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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