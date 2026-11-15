Siirt Kurtalan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt Kurtalan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ovacık köyünde dün akşam iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan bir kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Ovacık köyünde dün akşam M.K.V. ile A.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan A.V. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.K.V'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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