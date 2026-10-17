Siirt Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 88 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 88 kişi tedavi altına alındı

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Kurtalan Kaymakamlığı, Kayabağlar beldesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e ulaştığını bildirdi. 77'si öğrenci, 11'i sivil; 33 kişi yatarak tedavi altına alındı, tavuk dürüm tüketimi belirlendi, işletme sahibi gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e ulaştı.

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Bu arada, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'tan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
KayabağlarKurtalanSağlıkGüncelSiirtSon Dakika

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