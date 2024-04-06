Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında 2 Nisan'da çıkan, Abdurrahman Bilen'in (41) hayatını kaybettiği, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.
Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğü ilçede, 250 polisten oluşan özel harekat ekipleri, 350 jandarma personeli ve 31 zırhlı araç görevlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Siirt Pervari'de Belediye Başkanlığı Seçimi Nedeniyle Çıkan Kavgada 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Yüreğir Belediye Başkanlığı'nı 35 yıl sonra kazanan Ali Demirçalı, görevi Fatih Kocaispir'den devraldı. Demirçalı, parti rozetini bir kenara bırakarak kardeşlik makamına talip olduğunu söyledi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 272 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tüfek bulundu. M. U., T. İ. ve V.B. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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