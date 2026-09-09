Siirt Şirvan\'da tayfi üzümü hasadı başladı; Vali Kızılkaya üreticilerle buluştu

Siirt'in Şirvan ilçesinde yetiştirilen tayfi üzümünün hasadı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, Pirinçli köyündeki bir üzüm bahçesinde hasat etkinliğine katıldı, üreticilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kente özgü marka ürünlerden tayfi üzümünün hasadı için bir araya geldiklerini belirterek, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin iklimi, toprak yapısı ve coğrafi özellikleriyle tarım ve bağcılık alanında önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Kentimizde 27 farklı üzüm gen kaynağı bulunmaktadır. 2025 yılı TÜİK verilerine göre 27 bin 956 dekar alanda 45 bin 261 ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiş ve Siirt, Türkiye genelinde 9. sırada yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Üzümün yalnızca sofralık değerlendirilmediğini belirten Kızılkaya, ürünün pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra, üzüm kurusu ve üzüm yaprağı gibi katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü kaydetti.

Özellikle kadınların üretime ve ekonomiye daha fazla dahil edilmesine yönelik çalışmaların önem taşıdığını vurgulayan Kızılkaya, Pirinçli köyünde GAP İdaresi finansmanıyla hayata geçirilen Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisi'nin kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kızılkaya, tesiste 7 kadın girişimcinin istihdam edildiğini belirterek, tayfi üzümü yapraklarının MAVİT markasıyla ulusal marketlerde yer aldığını ve Avusturya'ya ihraç edildiğini dile getirdi.

Bu tür yatırımların yerel üretimin katma değerinin artırılması ve pazar imkanlarının genişletilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Kızılkaya, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Şirvan Belediye Başkanı Kemal Çeçen, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.