Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı - Son Dakika
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Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı

Siirt\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı büyük bir katılımla gerçekleşti. Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde toplanan katılımcılar, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle birlikte Güres Caddesi istikametinde yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Etkinlik, bir konserle sona erdi ve kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

20.05.2024 21:01
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Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen fener alayına katılanlar Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde toplandı.

Burada kortej, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Güres Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlik konserle sona erdi.

???????Etkinliğe kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı - Son Dakika
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