Siirt\'te 26 noktada 50 bin ton asfalt ve 25 kilometrelik yol yenileme çalışmaları başlatıldı

Siirt Belediyesince kent genelinde 26 noktada 50 bin ton asfalt ve 25 kilometrelik yol yenileme çalışmaları başlatıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Veysel Karani Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi'nde 2026 yılının ilk asfalt çalışmaları başlatıldı ve 950 metre uzunluğundaki caddede 1800 ton sıcak bitümlü asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde 26 bölgede toplam 25 kilometre yolun bakım ve onarımla yenileneceğini söyledi.

Sezon sonuna kadar yollara 50 bin ton asfalt dökmeyi planladıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bugün şehrimizin asfalt yollarının yeniden yapımı için hep beraber yola çıktık ve asfalt seferberliğini başlattık. Şehrimizin 26 noktasında toplam 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. 25 kilometrelik asfaltı İl Özel İdaresi ve Siirt Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu aynı zamanda kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde verimlilik ilkesinin de en güzel örneği olarak tezahür etmektedir. Geçen yıl 121 kilometre kırsalda, 9 kilometre şehir merkezinde olmak üzere toplam 130 kilometre yol yapmıştık. Bu sene bu hedeflerimizin çok daha üzerine çıkmayı planlıyoruz."

Çalışmaların 45 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getiren Kızılkaya, bu süreçte yaşanabilecek rahatsızlıklardan dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.

Şehir merkezindeki asfalt çalışmalarının ardından kırsalda çalışmalara başlanacağını dile getiren Kızılkaya, "Haziran ayının başında şehir içindeki işlerimizi tamamladıktan sonra, İl Özel İdaresi ile yaptığımız protokol kapsamında iş makinelerimizin ve kapasitemizin büyük bölümünü köylerimize, kırsal alanlara yönlendireceğiz. Nisan ile Haziran ayları arasında Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh'un yüksek kesimlerinde hava şartları elverişli olmadığı için çalışma yürütmek mümkün olmuyor. Kırsalda hava koşulları uygun hale geldiğinde çalışmalarımıza orada devam edeceğiz." dedi.

Kızılkaya, desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı sunan bütün paydaşlara teşekkür etti.