Siirt\'te 300 kilogram fıstık çalan 3 şüpheli fabrikada suçüstü yakalandı

Siirt'te bahçeden fıstık çaldıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Kayaboğaz köyünde bir fıstık bahçesinden yaklaşık 300 kilogram fıstığın çalınmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince bahçede yapılan incelemede tespit edilen bir çuval üzerindeki yazılardan elde edilen ipuçları ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelendiği bildirilen açıklamada, yaklaşık 6 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin olayda kullanılan aracı, şüphelilerin kimliklerini ve çalınan fıstıkların bir fıstık fabrikasına götürüldüğünü tespit ettiği bildirildi.

Tesisi de takibe alan ekiplerin, şüpheliler Y.E, K.A. ve A.T'yi fıstıkları almaya gittikleri sırada suçüstü yakaladığı belirtilen açıklamada, fıstıkların sahibine teslim edildiği, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.