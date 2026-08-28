Siirt'te 34 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Siirt'te 34 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü

Siirt\'te 34 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü
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Alan ve Yeni mahallelerdeki karmaşık mülkiyet yapısı, tapu teslim töreniyle çözüme kavuşturuldu.

Siirt'te Alan ve Yeni mahallelerindeki 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü.

Valilik ve Siirt Belediyesi öncülüğünde, Alan ve Yeni mahallelerinde 1992 yılında kadastro çalışmaları sonrasında hisseli olarak tescil edilen ve yıllar içinde hissedar sayısı artan taşınmazların oluşturduğu karmaşık mülkiyet yapısının çözümü için çalışma yapıldı.

Yaklaşık 195 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen arazi ve arsa düzenlemesi tamamlandı.

Alan Mahallesi'ndeki 18 Mart İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yıllardır çözülemeyen önemli bir sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlediği mahalle buluşmasında sorunun iletildiğini ifade eden Kızılkaya, "Alan Mahallemiz ile Yeni Mahallemizin bir bölümünde yaklaşık 34 yıldır devam eden hisseli mülkiyet sorununu, devletimizin kararlı iradesi ve kurumlarımızın özverili çalışmalarıyla çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz." dedi.

Bu sorunun sadece tapu kayıtlarında yer alan teknik bir mesele olmadığına dikkati çeken Kızılkaya, vatandaşların günlük hayatını etkileyen, mülkiyet hakkını kullanmasını zorlaştıran, yatırım yapmasını engelleyen ve mahallelerin gelişiminin önünde duran önemli bir problem olduğunu belirtti.

Kızılkaya, 1992 yılında yapılan kadastro çalışmalarının ardından birçok taşınmazın hisseli olarak tescil edildiğini, aradan geçen yıllarda miras, satış ve devir işlemleriyle hissedar sayısının arttığını, bazı parsellerde onlarca hissedarın bulunmasıyla karmaşık bir mülkiyet yapısının oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadastro kayıtlarını, tapu kayıtlarını, hisseleri, mevcut yapılaşmayı, vatandaşlarımızın fiili kullanım alanlarını ve yürürlükte bulunan imar planını büyük bir titizlikle değerlendirdik. Aylar süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 195 bin metrekarelik alanda arazi ve arsa düzenlemesi gerçekleştirildi. 177 kadastro parseli yeniden düzenlendi, 437 malikin mülkiyet durumu tek tek incelendi. Birden fazla parselde hissesi bulunan 301 vatandaşımızın dağınık mülkiyet yapısı yeniden planlandı. Çalışmalarımız sırasında en önemli önceliğimiz, vatandaşlarımızın fiili kullanımını esas almaktı. Yıllardır kullandıkları evler, bahçeler ve yaşam alanları dikkate alınarak, mümkün olduğunca herkesin kendi kullandığı alan üzerinde hak sahibi olması sağlandı. Bugün ise bu uzun ve titiz çalışmanın en anlamlı anını yaşıyoruz. Alan Mahallemizde 466, Yeni Mahallemizde ise 31 olmak üzere toplam 497 vatandaşımızın tapularını teslim ediyoruz."

Kızılkaya, sorunun çözüme kavuşturulmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de teslim edilen tapularla vatandaşların yıllardır yaşadığı mülkiyet belirsizliğinin sona erdiğini belirterek, "Bugün teslim edilen her bir tapu, hemşehrilerimizin yıllardır taşıdığı belirsizliğin sona ermesi, geleceğine daha güvenli bakabilmesi demektir. Çözülen mülkiyet ve imar sorunu iki mahallemizin gelişiminin de önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ve MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 497 hak sahibine tapuları teslim edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fevzi Hansu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 34 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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