Siirt'te 44 yaşındaki Semra Erbek Müren, şal şepik dokumacılığında kadın usta oldu - Son Dakika
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Siirt'te 44 yaşındaki Semra Erbek Müren, şal şepik dokumacılığında kadın usta oldu

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Siirt\'te 44 yaşındaki Semra Erbek Müren, şal şepik dokumacılığında kadın usta oldu
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Siirt'in Eruh ilçesinde anneannesinden kilim dokumayı öğrenen 44 yaşındaki Semra Erbek Müren, 2 ay önce başladığı şal şepik dokumacılığında kadın ustalardan biri oldu. 25 yıl usta öğreticilik yapan Müren, mesleğin daha fazla kişiye öğretilmesini istiyor.

MEHMET NİYAZİ DENİZ/RECEP ÇELİK - Siirt'te küçük yaşlarda anneannesinden kilim dokumayı öğrenen 44 yaşındaki Semra Erbek Müren, geleneksel şal şepik dokumasının kadın ustalarından oldu.

Eruh ilçesinde anneannesinin kapısının önünde kurduğu yer tezgahında dokuma yapmasını küçük yaşlarda merakla izleyen Müren, zamanla tezgahın başına geçerek dokuma yaptı, bu deneyim ilerleyen yıllarda mesleğe dönüştü.

Ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Halk Eğitimi Merkezinde açılan kilim dokuma kurslarına katılan Müren, kendini geliştirerek usta oldu ve 25 yıl boyunca çok sayıda kursiyerin yetişmesine katkı sağladı.

Yaklaşık 4 yıl önce Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde kilim ustası olarak çalışmaya başlayan Müren, 2 ay önce, yöreye özgü ve erkek ustalar tarafından yapılan şal şepik kumaşı dokumacılığını öğrenmeye karar verdi.

Mesleğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için tezgahın başına geçen Müren, çözgü çözme aşamasının ardından dokuma bölümüne geçerek erkek ustalarla kumaş dokumaya başladı.

"Daha fazla kişi tarafından öğrenilmesini sağlamak istiyorum"

Müren, AA muhabirine, dokumaya ilgisinin anneannesini izlediği çocukluk yıllarında başladığını söyledi.

Dokumacılığa ilgisinin aileden geldiğini anlatan Müren, "İlkokul 5. sınıfa giderken anneannem bizim kapının önünde yer tezgahında dokuyordu. Bu da bende büyük bir merak uyandırdı. Anneannemin yanında oturup dokuma da yapıyordum. Dokumayı görünce çok mutlu oluyordum. Daha sonra kilim dokumayı öğrendim ve kendimi geliştirdim." dedi.

Müren, anneannesi ve annesinin dokuma yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunduğunu hem de evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.

Çok sayıda kursiyer yetiştirdiğini ifade eden Müren, Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde görev yapmaya başladıktan sonra şal şepik dokumacılığına ilgi duyduğunu anlattı.

Müren, şal şepik dokuyan ustaların çoğunun erkek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mesleği yapmam gerektiğini düşündüm. Bir kadın olarak bu işe el atmak istedim. Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Güzel bir meslek. Daha fazla kişi tarafından öğrenilmesini sağlamak istiyorum. İnşallah iyi bir usta olup Siirt'e faydalı olacağım. Kursta 6 erkek ustamız var. Bir kadın olarak onlara ayak uydurmaya çalışıyorum. Ustalarım bana çok yardımcı oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şal şepik kumaşı??????? saf tiftikten elde ediliyor. Kışın sıcak, yazın serin tutuyor."

Enstitüde şal şepik ustası Osman Demir de 2016'dan beri bu alanda çalıştığını ve usta öğretici olarak öğrencilere mesleği aktardığını söyledi.

Müren'e şal şepik dokumacılığını öğreten Demir, geçmişte bu alanda kadın ustalara rastlanmadığını, sanatın kadın ve erkek ayrımı yapılmadan yeni kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini belirtti.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelSiirtKadınEruhSon Dakika

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