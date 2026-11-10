Siirt'te 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

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Siirt\'te 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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Siirt\'te 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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Valilik açıklamasına göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin tabanındaki özel bölmede 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın taban kısmında tespit edilen özel bölmede 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt'te 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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