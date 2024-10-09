Siirt'te 5 Kadın Gözaltına Alındı

(SİİRT) - Siirt'in Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin, DEM Parti İlçe Eş Başkanı Saliha Sak'ın da aralarında bulunduğu 5 kadın gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de aralarında bulunduğu 5 kadın hakkında gözaltı kararı alındı.
Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin, DEM Parti Kurtalan İlçe Eş Başkanı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Eş Başkanı Sultan Yorulmaz, Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Mehpare Yeşilbaş ve belediye çalışanı Gülbahar İvdil gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.
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