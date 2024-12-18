Siirt'in Baykan ilçesinde, 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.
Aramada, koltuğa gizlenmiş 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te 8,4 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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