Siirt’te Adaylar Sınava Son Anda Yetişti

SİİRT'te bazı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( TYT ) son anda yetişti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti. O anlar, kameraya yansıdı.