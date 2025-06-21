Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti. O anlar, kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Siirt’te Adaylar Sınava Son Anda Yetişti - Son Dakika
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