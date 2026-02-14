Siirt\'te Aile Çadırları Fırtına Sebebiyle Yıkıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 20 kişilik ailenin barınak ve çadırları yıkıldı.

İlçenin kırsal Havel Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 20 kişilik ailenin barınak ve çadırları, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yıkıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tahliye edilen aile, sağlık kontrolü amacıyla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ailenin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlatıldı.