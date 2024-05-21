Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, ailenin evden çıkarılmasını engelledi - Son Dakika
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Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, ailenin evden çıkarılmasını engelledi

Siirt\'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, ailenin evden çıkarılmasını engelledi

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ziyaret ettiği ailenin evden çıkarılacağını öğrenince, görüştüğü ev sahibini ikna ederek, kararından vazgeçirdi. Sidar, ailelerin sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalıştıklarını ve ailenin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

21.05.2024 15:19
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Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ziyaret ettiği ailenin evden çıkarılacağını öğrenince, görüştüğü ev sahibini ikna ederek, kararından vazgeçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sidar, beraberindeki saha personeliyle aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi Songül A'yı ziyaret eden Sidar, aile fertleriyle görüştü, sorunlarını dinledi.

Songül A, Sidar'a ev sahibi tarafından evden çıkarılacağını söyledi.

Bunun üzerine Sidar, beraberindeki ekiple aynı binada yaşayan ev sahibini ziyaret etti.

Sidar görüştüğü ev sahibini, kiracısı olan aileyi evden çıkarmaması için ikna etti.

"Ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımız sürecek"

Sidar, kurum personeli ile sürekli sahada olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, son 4 ayda 4 bin 783 hanenin ziyaret edildiğini söyledi.

Ailelerin tüm sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini ve sosyal hizmet anlayışı ile yerinde, etkin ve hızlı bir şekilde çözmeye gayret ettiklerini belirten Sidar, "Alkol, tütün, teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı gibi konularda aileleri bilgilendirmenin yanı sıra diğer konularda da sorunları olduğunda kendilerine her zaman yardımcı oluyoruz. Toplumun en önemli kurumu olan ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: AA

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