Siirt'te "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Siirt'te "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Siirt\'te "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi
25.06.2025 17:22
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Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) iş birliğinde "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) iş birliğinde "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

SİÜ Kezer Yerleşkesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Toplumun temel taşı aile kurumunun daha güçlü ve daha sağlıklı kılınması adına önemli bir adım atıldığını belirten Kızılkaya, ailenin sadece bireyleri değil, toplumu, kültürü ve geleceği şekillendiren kök hücre olduğunu ifade etti.

Söz konusu eylem planının aile yapısını her yönüyle ele alan kapsamlı bir yol haritası olduğunu kaydeden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bu belge, sosyal politikalardan eğitime, dijitalleşmeden medyaya, kadın, çocuk, genç ve yaşlı politikalarına kadar geniş bir çerçevede aileyi güçlendirecek stratejik hedefler ortaya koymaktadır. Bugünkü çalıştayda da yerel düzeyde ihtiyaçlar, sorun alanları ve çözüm önerileri masaya yatırılarak, hem ulusal politikaların sahaya etkisi değerlendirilecek hem de yerel katkılarla daha etkin bir uygulama süreci inşa edilecektir. Buradan çıkacak fikirler ve öneriler, sadece ilimizde değil, ülke genelinde yürütülecek aile politikalarının başarıya ulaşmasında önemli katkı sağlayacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da ailenin önemine dikkati çekerek, kurum bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı.

Çalıştayın, sadece bir belge hazırlamak amacıyla değil, aileyi etkileyen tüm dinamiklerin çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınarak yerelde uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Sidar, şunları kaydetti:

"Küresel risklerin, dijitalleşmenin, demografik dönüşümün ve sosyal yapıdaki değişimlerin aile üzerindeki etkilerini hep birlikte gözlemliyoruz. Bu dönüşümün olumsuz etkilerine karşı dirençli, güçlü ve sağlıklı aileler inşa etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda hazırlamakta olduğumuz İl eylem planı aile refahının artırılmasından, sosyal hizmetlere erişimin güçlendirilmesine, dijitalleşmenin fırsat ve risklerine karşı bilinç geliştirilmesinden, afet ve çevre gibi krizlere karşı ailenin dayanıklılığını artırmaya kadar çok yönlü bir vizyonu kapsamaktadır."

Çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve saha deneyimi olan uzmanların katkılarıyla ilin ihtiyaçlarını gözeten somut hedefler ve uygulanabilir önerilerin geliştirileceğini söyleyen Sidar, çalıştay sonunda aileyi önceleyen tüm paydaşları aynı hedefte buluşturan ortak bir yol haritası ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler aileyi konu alan sunumlar yaptı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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